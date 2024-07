Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula – Rubati 45 hibiscus in viale Nora, da poco messe a dimora, le piante sono state completamente estirpate da ignoti questa notte. L’assessore Donatella Fa: “Spero di tratti di un gesto sporadico isolato nel tempo”. Un furto che lascia tutti increduli quello avvenuto ai danni del bene collettivo: le piante ornamentali, che dimoravano in uno dei viali più suggestivi del territorio, sono stati rubati, estirpati, presi e portati via da ignoti che hanno agito con l’oscurità della notte. “Un atto che va a inficiare gli sforzi dell’Amministrazione per rendere Pula più decorosa e che, negli ultimi mesi, sta lavorando a un progetto di riqualificazione e valorizzazione delle delle aree verdi attraverso la piantumazione di numerose piante fiorite ed essenze” spiega il Comune. “L’Amministrazione esprime grande amarezza per questo gesto vile e ignobile, un gesto che indigna e va a danneggiare l’intera comunità.

Pula non merita tanta inciviltà”. L’assessore Fa: “Questa mattina ho appreso la notizia con molta tristezza nei confronti di un gesto che non trova giustificazione se non nella mancata conoscenza del valore di ciò che è pubblico, di ciò che è patrimonio di ogni singolo cittadino”.