I carabinieri di Capoterra hanno arrestato un 21enne di origine rumena, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto a Pula, dove il titolare di un supermercato ha chiesto l’intervento dei militari dopo aver sorpreso il giovane mentre tentava di allontanarsi dall’esercizio con numerose bottiglie di alcolici, per un valore stimato di circa mille euro. I carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo nei pressi del supermercato, trovandolo ancora in possesso della refurtiva. Portato in caserma per le formalità di rito, il 21enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo, disposto dall’autorità giudiziaria informata dell’accaduto.

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’episodio si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini e tutelare gli operatori economici del territorio.