Pula, parte la campagna di monitoraggio con test rapidi antigenici

Prenderà il via domani, la campagna di monitoraggio conoscitivo con test antigenici rapidi, a cura del Comune di Pula, denominata “Progetto Esculapio”, per la gestione locale dell’Emergenza Covid-19.

I primi a sottoporsi al test rapido antigenico saranno gli studenti, il personale scolastico e le Associazioni di volontariato. Verrà allestita, per l’occasione, una tenda da campo presso l’area del mercato comunale, in via XXV Aprile, con la collaborazione della LAVS Pula, dell’ANPAS Protezione Civile e dei medici e infermieri convenzionati CMT (Analisi Mediche).

Successivamente le operazioni di monitoraggio si sposteranno nell’Ambulatorio Comunale che sorgerà nei locali del Centro Diurno in via José Maria Escrivà n.6, e che sarà attivo, su prenotazione, da martedì 15 dicembre.

I test saranno gratuiti, (in quanto il costo è sostenuto con fondi di bilancio dell’Amministrazione) per gli studenti e per il personale scolastico (docenti e personale Ata), per le associazioni di volontariato, per le Forze dell’Ordine locali e per i soggetti più fragili della popolazione.

Per tutti gli altri cittadini sia di Pula che dei comuni limitrofi, il servizio verrà fornito a fronte di un contributo, che per i residenti sarà di 26€.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti ad attivare questo servizio di qualità per tutta la popolazione che si affianca alle attività rese dal servizio Sanitario Regionale, di cui però non conosciamo le tempistiche certe. In questo momento abbiamo bisogno di risposte più immediate per far fronte alle esigenze dei cittadini.” afferma la Medau che conclude “Prosegue la nostra volontà di essere vicini alla popolazione, in un momento così delicato della pandemia, in attesa del vaccino e che si torni finalmente alla normalità”