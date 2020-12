A Carbonia boom di guariti dal Coronavirus: 124, in città restano 27 positivi

Sono 17 i nuovi casi di positività al Covid-19 a Carbonia, e la città piange anche una nuova vittima, un uomo di novantuno anni. La sindaca Paola Massidda invita tutti alla prudenza, come sempre, nel fare “le sentite condoglianze alla famiglia del nostro concittadino, alla quale ci stringiamo in un simbolico abbraccio”. I numeri, rispetto a dieci giorni fa, sono comunque in calo e “aumenta il numero delle persone negativizzate, 75, e delle persone guarite clinicamente: 49. Ovviamente dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e a dimostrare un alto senso di responsabilità nel rispetto delle prescrizioni atte a contenere e prevenire la diffusione del contagio”.

“Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che, a seguito dell’Accordo integrativo regionale approvato il 27 Novembre 2020, è stato disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e limitatamente al periodo influenzale.