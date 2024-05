Pula, non solo turismo balneare: “Spazio anche alle montagne con la nuova porta di Gutturu Mannu”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula – Dopo la Porta di Pantaleo a Santadi aperta nel 2022, questa mattina è stata inaugurata la porta di Pula del parco naturale regionale di Gutturu Mannu e insieme il centro di Pixina Manna. Il nuovo accesso al Parco, in questo versante costiero di Pula, consente di intercettare un nuovo tipo di utenza e di poter programmare un turismo alternativo a quello balneare. L’area del Parco si estende nel territorio di dieci Comuni situati nella zona sud-occidentale delle Sardegna. Il Parco è molto curato, caratteristico e riconoscibile, con strutture ricettive e di ristorazione nelle vicinanze. La frequentazione del Parco, grazie a questo nuovo accesso, consentirà anche un allungamento della stagione turistica estiva, sia anticipandola in primavera, sia portandola avanti verso l’autunno. L’inaugurazione della Porta del Parco sul versante di Pula è avvenuta questa mattina e ha dato anche il via alla due giorni di eventi e laboratori, ai quali parteciperanno anche i ragazzi e le ragazze delle scuole. Per il sindaco di Pula Walter Cabasino l’apertura della porta del parco di Gutturu Mannu con vista sulla costa sud-occidentale dell’Isola assume un valore strategico: “Questo punto di accesso rappresenta un volano per l’offerta turistica dell’intero territorio, che ora – più che mai – ha la possibilità di valorizzare le proprie eccellenze paesaggistiche e naturalistiche. Questi luoghi sono caratterizzati da una serie di percorsi e camminamenti che vogliamo mettere a sistema, come quelli utilizzati in passato dai carbonai, ma custodiscono anche attrazioni archeologiche e antiche tradizioni che attireranno certamente l’interesse dei visitatori. I turisti non aspettano altro che scoprire il nostro patrimonio montano: l’apertura di questa porta del Parco può trasformarsi in una grande opportunità per creare sviluppo occupazionale, ma è necessario lavorare tutti insieme per migliorare la viabilità di queste montagne”. Carlo Murgia, direttore del Parco di Gutturu Mannu, vede il nuovo punto di accesso al Parco che riunisce i territori di dieci Comuni come uno strumento per allungare la stagione turistica: “L’obiettivo principale è quello di rendere maggiormente fruibili gli angoli più suggestivi delle nostre montagne, dando vita a una serie di attività capaci di avvicinare anche i vacanzieri estivi arrivati in questa zona dell’Isola per la bellezza del mare. Da questa zona partiranno le visite guidate e tutta una serie di servizi che il Parco darà in gestione a soggetti esterni, in modo da creare anche occupazione. Dopo l’apertura della porta di Pantaleo, a Santadi, siamo certi che quella di Pixinamanna darà un valido contributo per allungare la stagione estiva di questo territorio”.

Per Giacomo Porcu, presidente del Parco di Gutturu Mannu, il progetto di rilanciare il patrimonio montano messo a disposizione del progetto Parco dai dieci Comuni comincia a dare i suoi frutti: “Il parco si apre verso il mare, fino a raggiungere l’area metropolitana, diventando un tutt’uno in cui è possibile scoprire le immense risorse offerte dal nostro territorio. Il nostro progetto è ambizioso, ma siamo certi che – con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti – si possa creare un circuito virtuoso, capace di coniugare il valore più alto della tutela ambientale, con l’importanza di creare posti di lavoro non solo stagionali”. La Regione, come spiega l’assessora alla Difesa dell’ambiente Rosana Laconi, è pronta a fare la propria parte per dare slancio alla valorizzazione del Parco: “Il processo per la creazione di questo progetto è stato complesso, ma ci sono tutti i presupposti per trasformare questo Parco in un luogo capace di attirare i visitatori e creare nuove forme di sviluppo per i territori che ne fanno parte. Il Parco ospita una fauna e una flora ricca di biodiversità, grazie all’apertura di questa nuova porta che guarda verso la costa – con la collaborazione dei Comuni e della popolazione di questo territorio – verranno create tante opportunità per valorizzare questo immenso patrimonio naturale”. Il parco è un immenso patrimonio naturalistico e culturale e, come altre aree protette, dovrà funzionare da argine al dilagante inquinamento e all’aggressione alla natura. Inoltre, giocherà un ruolo fondamentale nel dialogare con tutto il territorio circostante per partecipare attivamente e da protagonista allo sviluppo e alla crescita delle comunità che vivono al suo interno. Il nuovo accesso fornisce una occasione in più per promuovere e far conoscere il territorio nel rispetto e nella conservazione della biodiversità e con l’obiettivo di incentivare uno sviluppo sostenibile. Per questo motivo è stata attivata un’ampia rete di relazioni tra il Parco e gli Enti Locali, le Associazioni e tutti i portatori di interesse.