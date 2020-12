Pula, microspie al Comune nascoste dentro le plafoniere: “Fatto gravissimo, chi le ha messe?”

Microspie al Comune di Pula. La scoperta è stata fatta da alcuni operai che stavano sostituendo delle lampade nell’ufficio dei Lavori pubblici. E, dallo stesso palazzo di Corso Vittorio, la segnalazione alle Forze dell’ordine è stata immediata. Sul posto, come conferma la sindaca pulese Carla Medau, “sono arrivati gli uomini della Scientifica. Sono state trovate microspie anche in un altro ufficio, quello tecnico”. Un ritrovamento sicuramente non normale. E la domanda principale è una: chi è che ha posizionato quelle cimici dentro il palazzo dell’amministrazione comunale?

“Se sono state messe dalle Forze dell’ordine non ci sarebbe nessun problema. Diverso, invece, se a piazzarle fosse stato qualcun altro”, dichiara la Medau, “nel caso, sarebbe un fatto molto preoccupante. È per questo che chiedo che venga fatta chiarezza e attendo che le indagini forniscano una risposta chiara. Non è normale avere delle microspie dentro il palazzo del Comune”.