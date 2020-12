Cagliari e Iglesiente, ancora pioggia battente in arrivo: nuova allerta meteo della Protezione Civile. Dalla Regione è appena arrivata la comunicazione, sos pioggia dalle 14 di oggi alle 7 di domani: si tratta di un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Dunque l’0allerta è gialla per tutte le prossime ore.