Sono state rese note pochi giorni fa le chiese che ufficialmente saranno designate come luoghi giubilari, favorendo i pellegrinaggi e l’accesso all’indulgenza plenaria. Un anno speciale, per i devoti, sarà il 2025 e diversi sono i luoghi designati per l’evento. Oltre Pula, a Cagliari è la Cattedrale, la basilica di Nostra Signora di Bonaria, Santuario di Sant’Ignazio da Laconi, parrocchia di San Paolo. Fuori dalla città, saranno luoghi giubilari anche: la basilica di Sant’Elena a Quartu, le cattedrali di San Pantaleo a Dolianova e di San Pietro a Suelli, San Nicola di Bari a San Nicolò Gerrei, San Raffaele Arcangelo a Villasimius, e il santuario di San Priamo a San Vito.

“Ringraziamo l’Arcivescovo per aver scelto la nostra Parrocchia come una delle Chiese Giubilari. Come Amministrazione, in sintonia con il nostro Parroco Don Marcello Loi, ci stiamo impegnando a rendere la Chiesa più accogliente con l’avvio dei lavori di restauro; come comunità siamo invece consapevoli che questo grande evento spirituale sarà l’occasione per far conoscere al meglio Pula in tutti i suoi aspetti più valoriali: l’ospitalità, la religiosità, i beni storici e culturali, i beni paesaggistici, il folklore e l’enogastronomia”.

Pula – La Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista è tra le chiese giubilari per l’anno santo 2025: lo ha stabilito il decreto arcivescovile firmato dall’Arcivescovo Giuseppe Baturi. Il Comune: “Una piacevole sorpresa che riempie di gioia la nostra comunità”.