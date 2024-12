Quella che sembrava una semplice segnalazione per un cliente molesto si è trasformata in un’importante operazione dei carabinieri della stazione di Cagliari. Nella tarda serata, i militari sono intervenuti in una farmacia situata nel centro della città, a seguito di una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un uomo disturbante, che stava creando disagi al personale e agli altri clienti.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno subito riconosciuto l’individuo, un 50enne residente a Decimomannu, come un soggetto ricercato. Prima ancora di identificarlo, infatti, i militari erano già a conoscenza del suo status: su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Cagliari. Il 50enne era latitante dal 22 novembre scorso e doveva scontare una pena residua di 4 anni e 4 mesi per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Immediatamente arrestato, l’uomo ha posto fine alla sua fuga e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere a Uta.

L’operazione evidenzia l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, che, ancora una volta, si sono rivelate fondamentali nel consentire ai carabinieri di concludere con successo un’attività di ricerca e cattura di un soggetto pericoloso.