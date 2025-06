Poche ma chiare parole diffuse sui social e il popolo della notte è già pronto per calcare la pista da ballo che tornerà a splendere dopo oltre 10 anni.

Lungo la Ss 195, il sold out era sempre assicurato sino a quando la crisi colpì anche il tempio del divertimento di Pula. Da allora consolle, piste e location sono state abbandonate ma la voglia di far rinascere quel luogo ha preso il sopravvento. A luglio riaprirà le sue porte, “per chi c’era, per chi ne ha solo sentito parlare, per chi ha voglia di sentire di nuovo”.