Per la raccolta differenziata nuovi sacchi e mastelli: al via la distribuzione al fine di ottimizzare il servizio e promuovere una gestione dei rifiuti sempre più efficiente.

Le utenze domestiche potranno recarsi presso il punto consegna San Germano in via Gagarin.

Può ritirare il nuovo kit di mastelli e sacchi l’intestatario Tari o un suo delegato. In caso di delega è necessario munirsi di fotocopia del documento d’identità dell’intestatario Tari. Il modulo di delega è disponibile presso gli uffici comunali o sul sito ussanasostenibile.it

Le utenze non domestiche saranno contattate direttamente per le modalità di consegna.

La distribuzione sarà attiva: lunedì 7 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

martedì 8 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì 9 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

giovedì 10 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

venerdì 11 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30

lunedì 14 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

giovedì 17 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

venerdì 18 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30

lunedì 21 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

martedì 22 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì 23 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

giovedì 24 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

venerdì 25 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30

lunedì 28 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

martedì 29 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì 30 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

giovedì 31 luglio 2025 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30

I nuovi mastelli saranno dotati di dispositivo tag RFID per consentire la lettura delle vuotature. Per questo motivo una volta terminata la consegna, l’utilizzo dei nuovi contenitori sarà obbligatorio per tutte le utenze. I vecchi contenitori non potranno più essere utilizzati e eventuali rifiuti conferiti in vecchi contenitori o non conformi ai nuovi kit in consegna non verranno raccolti e saranno segnalati.