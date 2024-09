Pula in ostaggio dei disservizi Abbanoa: acqua a singhiozzo e fogne che scoppiano

Paese in “ostaggio” dei disservizi di Abbanoa: troppi guasti in tutta la Sardegna e pochi operatori per fronteggiare l’emergenza, disagi e disservizi che vanno avanti da mesi. Attività commerciali, cittadini e turisti alle prese con perdite idriche importanti che hanno causato non pochi malcontenti e non solo: alla mancanza a singhiozzo del bene primario, si aggiunge la condotta fognaria che necessita di un intervento urgente, ha ceduto il collettore centrale. Ieri un incontro tra i vertici istituzionali locali e il Presidente, il Direttore Generale e altri Dirigenti dell’Ente Gestore Acque della Sardegna che programma gli investimenti. “Per quanto riguarda le perdite, come prevedibile, il mancato intervento è stato giustificato con l’insufficienza del personale che deve far fronte ai guasti della rete in tutta la Sardegna” ha specificato il Comune.

“Preso atto delle rimostranze dell’Amministrazione, è stato promesso un potenziamento del servizio e garantito un sollecito intervento di riparazione per i guasti del territorio”.

Per quanto riguarda la condotta fognaria, in particolare quella dell’anello di Nora, si tratta di un guasto importante causato da un cedimento del collettore centrale.

“Per questo motivo era impensabile fare degli “interventi tampone”, che avrebbero fortemente limitato la percorribilità della strada, e si è optato con diversi interventi di disostruzione della fognatura che però non hanno dato i risultati attesi. Questi interventi, solo per alleggerire l’emergenza, verranno fatti nuovamente nelle prossime settimane con il calo del traffico turistico. Durante l’inverno si procederà con un intervento strutturale definitivo per la sostituzione completa del tubo.

“L’incontro di ieri è stato anche l’occasione per sollecitare la realizzazione del collettore fognario di S. Margherita”.