Pula in lockdown, “14 contagiati sono pazienti dell’Aias: appena i numeri scenderanno torneremo in zona arancione”

Pula è in zona rossa già da qualche giorno. Presto, però, potrebbe tornare in zona arancione. Il motivo? Una parte dei positivi, trentotto in totale, sono pazienti dell’Aias. Quattordici, per l’esattezza, che vivono in un ambiente “chiuso”, come ricorda la sindaca Carla Medau. E la fine dell’incubo del lockdown potrebbe essere dietro l’angolo. Questione di ore, più probabilmente di giorni: “Un cittadino guarito, un nuovo positivo, cinquantuno in quarantena”. E i trentotto positivi. Ma la sindaca avverte: “ Ci tengo a precisare, ancora una volta, che la classificazione del nostro Comune come zona rossa é emersa dal documento Ats del trentuno marzo 2021. Non appena i dati dell’Aias scenderanno, essendo una categoria chiusa di pazienti, sarà mia cura revocare immediatamente l’ordinanza per tornare in zona arancione”.