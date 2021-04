Cagliari, 14enne in motorino va a sbattere all’incrocio contro l’auto guidata da un 86enne

Incidente stradale in tarda mattinata all’incrocio tra vai della Pineta e via Lucca. Un 14enne in Vespa ha visto un’auto, una Volkswagen Polo, guidata da un 86enne residente in città, in mezzo alla carreggiata. Il giovanissimo ha frenato ed è caduto per terra, andando a sbattere contro l’automobile. Ferito, è stato soccorso e portato al Brotzu in codice giallo. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge e regolare la circolazione stradale.