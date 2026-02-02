Pula, il ciclone non risparmia nemmeno la chiesa di Sant’Efisio: ha “urgente necessità di interventi straordinari”. Dopo Harry, “preoccupazione per la stagione turistica”: tonnellate di posidonia sulla spiaggia, viabilità compromessa, ingenti danni al pubblico e ai privati. Il sindaco Walter Cabasino stamattina ha incontrato l’Assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi: “Ho sollecitato l’invio dei format per le opere pubbliche e per i privati che aspettano indicazioni dalla Regione”.

A distanza di giorni è possibile rendersi conto con più chiarezza e lucidità delle conseguenze sul territorio di Pula del passaggio del ciclone Harry. Il sindaco Walter Cabasino oggi ha incontrato l’Assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi e ha espresso la sua viva preoccupazione per l’approssimarsi della stagione turistica.

Ricordando che non potranno essere le casse comunali a finanziare i lavori di ripristino di strade, beni pubblici e privati che hanno subito gravi danni materiali causati dalla terribile ondata di maltempo ma gli aiuti che arriveranno dalla Regione Sardegna e dallo Stato, il primo cittadino ha fatto un resoconto degli interventi più urgenti da svolgere nelle prossime settimane e ha annunciato che la Giunta ha deliberato lo Stato di calamità naturale. “Necessaria è una pulizia radicale del Porticciolo che verrà messa in atto dal Comune e dalla società che gestisce i rifiuti. Ci riferiamo specialmente al punto di approdo di Nora e alle altre zone del litorale dove si sono spiaggiati molti rifiuti. Ringraziamo i tanti volontari che si stanno attivando in questi giorni”. Un altro aspetto che preoccupa il primo cittadino sono le tonnellate di Posidonia che si sono riversate in tutto il litorale di Pula che non potrà essere rimossa per legge fino al 21 marzo, “solo in quella data potrà essere ammassata e rigettata in mare”.

Di primaria urgenza sono poi i lavori di ripristino della viabilità con la messa in sicurezza di alcuni punti della costa, la sistemazione dello stradello che porta a Nora e di gran parte del litorale di Santa Margherita.

“L’area archeologica ma anche il retro della chiesa di Sant’Efisio, hanno urgente necessità di interventi straordinari. Per quanto riguarda il sito di Nora il Comune interverrà per le parti di competenza dell’amministrazione, per la parte strettamente archeologica si è già prontamente attivata la Soprintendenza di Cagliari che ha già eseguito diversi sopralluoghi” spiega Cabasino.

A preoccupare l’Amministrazione sono anche i danni all’agro specialmente di tipo idraulico, in particolare per canali e cunette che necessitano lavori urgenti. Il Sindaco ha poi segnalato la situazione disastrosa in cui versa la strada di Piscinamanna che rende inaccessibile il parco di Gutturu Mannu e anche quella di Sa Perda Pertunta. Riguardo alle campagne, dove abitano alcune famiglie, Cabasino ha promesso interventi provvisori urgenti che coinvolgeranno anche i tetti di alcuni edifici pubblici che sono rimasti danneggiati.

Una nota positiva arriva dal reticolo idraulico che grazie alla pulizia costante dei canali ha salvato molte zone abitate “questo prova che i lavori di messa in sicurezza e manutenzione frequenti sono importantissimi e scongiurano danni più gravi a cose e persone”. Il Primo cittadino ha sollecitato l’invio dei format da compilare per le opere pubbliche e per i privati che aspettano indicazioni dalla Regione.