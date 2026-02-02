Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 3 Febbraio La bassa pressione abbraccerà tutta l'isola determinando tempo instabile e deboli piogge che si intensificheranno nel corso della serata. I venti saranno deboli e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che si assorbiranno nel pomeriggio per riprendere in serata.. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge in assorbimento nel pomeriggio per riprendere in serata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12° C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Sarà dunque un martedì nuvoloso con deboli piogge e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba