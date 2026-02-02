Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 3 Febbraio La bassa pressione abbraccerà tutta l'isola determinando tempo instabile e deboli piogge che si intensificheranno nel corso della serata . I venti saranno debol i e il mare da mosso a molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge . Sono previst i 7 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest- Nordovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che si assorbiranno nel pomeriggio per riprendere in serata. . Sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 11 °C. I venti sarann o tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giorna ta sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o moderati e provenienti da Sudovest. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge in assorbimento nel pomeriggio per riprendere in serata . Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Sarà dunque un martedì nuvoloso con deboli piogge e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba