Pula – Dietrofront del Comune, stop ai lavori del nuovo ponte a Is Suergius de mari: “Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei fruitori della stessa strada, l’amministrazione Cabasino si è immediatamente attivata per posticipare i lavori e, nello stesso tempo, trovare un accordo che permettesse di non perdere il finanziamento regionale, le cui clausole non consentivano di traslare l’esecuzione dei lavori in un periodo di bassa stagione”.

Un sospiro di sollievo per i cittadini e gli imprenditori turistici che, in prossimità della stagione estiva, avevano mostrato al Comune le perplessità riguardo l’intervento che permetterà al flusso delle acque di scorrere regolarmente in caso di forti piogge. “Le clausole del finanziamento non hanno consentito di traslare l’esecuzione dei lavori in un periodo di bassa stagione” aveva comunicato 4 giorni fa l’istituzione locale. Tutto risolto, però, grazie alle interlocuzioni con la Regione, il finanziamento non sarà perso e i lavori potranno iniziare nei prossimi mesi.