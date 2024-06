Cagliari, la magia della “Grande Jatte” al Parco della Musica

Straordinario successo per la XII edizione della ” Grande Jatte ” che si e’ tenuta nello scorso fine settimana al ” Parco della Musica ” di Cagliari . Atmosfere Vittoriane e Steampunk hanno ancora una volta affascinato le migliaia di persone accorse nelle giornate di sabato e domenica per un evento che si ripropone nel segno di una tradizione ormai consolidata ma allo stesso tempo si rinnova presentando novita’ assolutamente interessanti. Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori per l’ intero evento aperto nel pomeriggio di sabato dalle ” Lezioni di Etichetta e passi base delle danze in voga nel 1800 ” tenute da Lady Marion dei ” Vittoriani Itineranti ” e proseguito intorno alle ore 18,30 con la rievocazione de ” Il Corteo della Regina ” curato da Lady Anne , sempre dei ” Vittoriani Itineranti “. Nel corso della serata si e’ tenuto ” Il Picnic a lume di candela ” e a seguire le Danze orientali e Fusion Bellidance curate da “ASD Eshal” , lo spettacolo con manipolazionidi luce e fuoco , danze piriche e sufi “Psicomagick Fireshow “curato da Gionata Feuer Frei e “Dancing Automata ” a cura di ” Erica e Luna Mushroom Atelier ” . Le selezioni musicali del Dr. Klaus von Kalb hanno infine concluso il programma della prima giornata. Domenica invece a partire dalle ore 12,00 si sono svolte le iscrizioni ai vari ” Contest “, l’ abito della Jatte preferito dal pubblico nelle categorie rispettivamente ” Vittoriana “,” Steampunk ” e ” Baby “, l’ abito della Jatte selezionato dalla giuria nelle categorie ” Vittoriana ” e ” Steampunk ” ,” Barbe e Baffi ” . Dalle ore 13,00 il” Picnic sul prato “, mentre nell’ area Palco a partire dalle 16,30 le “Lezioni di etichetta e passi base delle danze in voga nel 1800, tenute da Lady Marion dei ” Vittoriani Itineranti “. Dalle 17,30 un altra novita’ ,ispirata da un’arte marziale nata in Inghilterra tra la fine ‘800 e inizio ‘900, si e’ tenuta cosi’ ” l’ Esibizione Bartitzu “, curata dell’istruttore di scherma storica A. Canino della “Hiscola Castellana”. Nel tardo pomeriggio a partire dalle 18,30 si sono tenute le premiazioni dei vari contest ed un altra importante novita’ , la presentazione dell’ importante progetto “Steampunk e inclusività” che ha messo in contatto il mondo della creativita’ ” Steampunk ” con quello della disabilita’ di coloro che portano protesi agli arti. Hanno concluso la giornata domenicale a partire dalle ore 19,00 il concerto ” Glee’s Musica d’Irlanda e Sardegna” ed il prestigioso “Gran ballo” a cura dei Vittoriani Itineranti .Altra novita’ di questa edizione della Grande Jatte , l’ area ristoro con caffetteria , food & beverage e la mostra fotografica curata da Giula Kaos legata ad un altro contest . Non sono mancate le esposizioni degli artigiani e degli hobbisti , l’ area beauty della ” Valentino School ” ed il punto fotografico . Graditissima come sempre la Scacchiera Gigante a cura dell’ASD Scacchi . Sono stati tantissimi gli abiti indossati durante tutta la durata dell’ evento , tra cui alcuni realizzati autonomamente dai partecipanti mentre altri creati dall’ abilita’ sartoriale di Federica Demontis. Grande e’ stato l’ impegno dell’ Associazione Mad2Factory in collaborazione con ” Media Eventi “, ” Steampunk Sardegna “, ” Vittoriani Itineranti ” e tutte le altre. Grande e’stata la soddisfazione espressa da Claudia Cabitza e Francesca Depau che hanno anche sottolineato l’ importanza delle collaborazioni con le varie Associazioni e con Tania Cancedda per il ” Progetto Steampunk e Inclusivita’ . E’ stata sicuramente una bellissima edizione , quella appena conclusa della ” Grande Jatte “, ricca di novita’ importanti e di contenuti di assoluto valore , che ha regalato sogni ed emozioni consentendo ancora una volta di rivivere la magia di un tempo passato .