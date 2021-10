Gioia a Pula, dopo mesi di contagi il virus scompare dalla città: “Siamo Covid free”

Pula, dopo mesi di paura e di casi Covid anche gravi, con persone finite ricoverate al Santissima Trinità o al Binaghi, può fare festa: la città è Covid free. Zero casi, l’annuncio della “liberazione”, si spera eterna, dal virus in una delle mete turistiche più apprezzate dell’Isola, arriva dalla sindaca Carla Medau: “Dopo svariati mesi posso comunicarvi che Pula ha zero casi Covid! Il virus certamente non è ancora debellato ma la normalità si fa sempre più vicina”. I contagi erano risaliti sin da fine maggio, arrivando a toccare vette preoccupanti. Poi, anche grazie alla massiccia campagna di vaccinazione, tanti pulesi sono pian piano guariti o usciti dagli ospedali. “Ora che siamo Covid Free non dobbiamo comunque abbastanza la guardia ma continuare a tenere quei comportamenti virtuosi che ci hanno portato a questa bellissima notizia”, prosegue la sindaca. Che mira a un autunno fatto di tranquillità e di zero contagi in città. Ma serve naturalmente, ancora la massima prudenza, per non vanificare gli sforzi fatti sinora.

“Vi raccomando dunque di mantenere sempre le distanze, utilizzare la mascherina e igienizzare le mani”.