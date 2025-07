Tanti camper parcheggiati sia di giorno che durante la notte nelle aree adiacenti alla spiaggia.

https://www.castedduonline.it/santa-margherita-di-pula-sosta-selvaggia-dei-camper-a-pochi-passi-dalla-spiaggia-spuntano-le-case-a-quattro-ruote/?swcfpc=1&fbclid=IwY2xjawLqvfBleHRuA2FlbQIxMQABHpnJ4A1Y_ggT0iuc1SmZ2_LGcS5xp_3i8UfLZMeGcYq6igzv1MfijmoT7Zvy_aem_5BTIfNlCK8BuHqeyMVMKYQ

È bene fare un pò di chiarezza, M.M., camperista da 20 anni, spiega: “Secondo quanto stabilito dall’articolo 185 del Codice della Strada, i camper (o autocaravan) possono sostare liberamente negli spazi pubblici in cui la sosta è consentita alle normali autovetture, senza alcuna discriminazione.

La sosta del camper è assimilata a quella di un’automobile, a patto che vengano rispettate alcune semplici condizioni: Il veicolo non deve poggiare su supporti diversi dalle ruote (niente cavalletti o piedini di stazionamento).

Non devono esserci scarichi di liquidi (acque grigie o nere) sull’asfalto.

Non devono essere svolte attività da campeggio, come aprire tendalini, mettere tavoli, sedie o stendere panni all’esterno.

Finché il camper è in assetto di marcia, chiuso e in regola, ha il pieno diritto di sostare in qualsiasi parcheggio pubblico non vietato, esattamente come qualsiasi altro veicolo. Inoltre, i Comuni non possono vietare la sosta ai camper in modo generico: eventuali limitazioni devono essere motivabili e proporzionate, come confermato da diverse sentenze e dal Ministero delle Infrastrutture”.

In sostanza “se si parcheggia bene non si è fuorilegge”.

Il problema, come riscontrato da numerosi cittadini, è generato da chi invece non rispetta le regole: “A noi residenti non ci fanno parcheggiare” spiega Leonardo, “a Sa Colonia di Chia 2 camper avevano tutto aperto, addirittura la roba stesa e questo non è parcheggio, è campeggio abusivo e per colpa di certi elementi ecco cosa succede. Io sono dell’opinione che dove c’è un’area di sosta o un camping si debba obbligatoriamente andare lì e non per strada e se invece è parcheggio allora è diverso, si può come qualsiasi altro mezzo” spiega un camperista.