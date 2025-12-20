Il 15 dicembre è stato approvato il Dup, ossia il documento unico di programmazione per il triennio 2026/28. Il sindaco Walter Cabasino si è soffermato sui principali obiettivi conseguiti e su quelli ancora da raggiungere. La vicesindaca, assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi ha inoltre illustrato il triennale delle opere pubbliche.

Il Sindaco e l’assessore al Personale, Giuseppe Monni hanno tenuto subito a ringraziare: “La macchina amministrativa, perché senza il suo impegno nulla sarebbe stato e sarebbe possibile in termini di risultati ottenuti e in prospettiva, riguardo agli obiettivi ancora da raggiungere. La nostra è una macchina amministrativa che in questi anni ha saputo stare al passo con i tempi, sempre pronta a cogliere le innovazioni per dare servizi più performanti alle cittadine e ai cittadini”. Cabasino ha anche ricordato che dopo l’espletamento dei concorsi per i posti vacanti “anche il settore edilizia privata, dopo anni, ha nuovamente il suo responsabile, come pure merita un plauso il servizio finanziario, da un lato impegnato nella semplificazione e ammodernamento dei rapporti con i cittadini, dall’altra occupato nelle azioni di recupero dei tributi non versati alle casse comunali”.

Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, dopo l’approvazione definitiva del Piano particolareggiato del Centro Storico, sono ormai in dirittura d’arrivo il Piano di Valorizzazione di S. Margherita, il Piano di Utilizzo dei Litorali e il Puc è attualmente è nella fase di co-pianificazione con la Regione.

Grande risalto è stato inoltre dato al settore Lavori Pubblici che ha messo in evidenza una grande capacità dell’Amministrazione nell’intercettare fondi pubblici che allo stato attuale ammontano a oltre 53 milioni di euro, dei quali circa la metà di fondi PNRR.

Come è noto per quanto riguarda lo Sport, l’attenzione dell’Amministrazione è soprattutto rivolta alla promozione di tutte le attività sportive e al potenziamento degli impianti, a breve ci sarà infatti l’apertura del nuovo Palazzetto dello Sport.

L’amministrazione ha concentrato il suo impegno per le fasce di popolazione più fragile. Grande attenzione quindi per le Politiche sociali, la Pubblica istruzione e le Politiche giovanili. Confermati gli attuali servizi ed è previsto di istituirne di nuovi, rivolti ai giovani.

Il Sindaco e l’assessora alla Cultura, Manuela Serra, hanno ringraziato la Fondazione Pula Cultura per i risultati ottenuti nella gestione dei siti artistici e culturali e hanno preannunciato che i servizi verranno potenziati con l’imminente apertura del nuovo Museo e del restauro della Batteria Boggio.

Grande soddisfazione anche per il settore turismo e spettacolo. In attesa dei dati ufficiali che verranno certificati dall’Assessorato regionale al Turismo “dai numeri in nostro possesso- annunciano Sindaco e assessora Donatella Fa- rispetto alla precedente stagione si registra un notevole incremento di presenze”.

Da non dimenticare che l’Assessorato al Turismo sta perfezionando iniziative finalizzate a promuovere la destagionalizzazione con la promozione dei Cammini religiosi fortemente legato a un turismo storico culturale e naturalistico. Per quanto riguarda gli spettacoli oltre alla conferma degli storici cartelloni estivi, sono allo studio nuove manifestazioni per garantire agli ospiti nuove e innovative occasioni di svago.

Per il Patrimonio, l’Ambiente e la Protezione Civile l’Amministrazione vuole continuare nel percorso di valorizzazione dei beni comunali. Inoltre ha in programma l’acquisizione di strutture considerate dal Comune importanti per completare percorsi di promozione di siti o aree strategiche. Continua inoltre la messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione dei corsi d’acqua e delle scogliere per contrastare frane e l’erosione costiera. Il Sindaco e l’assessore all’Ambiente Stefano Deidda hanno inoltre annunciato che Pula, grazie all’interessamento dell’Amministrazione, sarà sede di protezione civile.

Da non trascurare il capitolo sulla sicurezza: “Abbiamo intenzione di continuare nell’operato di prevenzione della polizia locale con la previsione di un’ulteriore implementazione di telecamere, se ne contano oggi 120, finalizzate anche a contrastare l’abbandono dei rifiuti” precisa Cabasino.

In fine, per il verde pubblico e l’igiene urbana, permane l’impegno dell’Amministrazione a vigilare e migliorare il servizio anche apportando dei correttivi.