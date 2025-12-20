Viene ormai definita “La signora delle truffe”. È la storia di una donna che, abitualmente, frequentava locali, alberghi e ristoranti senza pagare. Un portfolio da 350 denunce e- come riportato da Open un foglio di via da Sondro- fino all’ultimo

L’ultimo colpo al Chakramen di via XX Settembre a Torino. Un conto da 40 euro che ovviamente la signora non aveva alcuna intenzione di pagare nemmeno questa volta. Il personale del locale l’ha però bloccata e avvertito i carabinieri. Al loro la donna si è scagliata contro i militari con calci e pugni e è anche ferita. Dopo essere stata medicata al pronto soccorso, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. La signora, residente in Campania, stando a quanto emerso dalle indagini, non si era fermata al Piemonte. Il suo carnet di truffe vanta colpi in tutta Italia, con particolare predilezione per le ricevute false.

Il curioso caso della signora era già andato alla ribalta nazionale nelle ultime settimane grazie a diversi servizi soprattutto a La vita in diretta, che ha raccolto moltissime testimonianze di albergatori e ristoratori truffati dalla signora.