Pula, ancora un cervo falciato dalle vetture in corsa: lungo la ss195, al km 35, vicino a Is Morus in direzione Cagliari, giace inerme, oramai privo di vita in mezzo alla carreggiata.

La segnalazione è stata fatta da una automobilista, che ha pubblicamente avvisato del rischio gli altri conducenti. Le istituzioni di competenza sono state allertate al fine di rimuovere prontamente l’animale.

Una problematica che, nonostante tanti richiami, si presenta pressoché ogni giorno e ogni notte soprattutto nel territorio tra Pula e Sarroch. I poveri animali continuano a morire falciati dalle vetture in corsa, mettendo a repentaglio gli automobilisti. Scendono a valle in cerca di cibo e acqua, perché hanno fame e sete. Basterebbe così poco trattenerli nel loro habitat e invece pressoché il nulla è stato fatto: nessuna scorta di viveri è stata allestita nei monti e loro continuano la ricerca disperata di ciò che gli serve di più in questo momento, attraversando la statale inconsapevoli del rischio e chi è alla guida o li evita, se riesce, o li investe. Le conseguenze? Anche mortali, come avvenuto un anno fa a un motociclista che ha perso la vita dopo l’impatto con un cervo.