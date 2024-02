Serdiana, la promozione turistica passa dal web: visita al parco con street viewil parco

A Serdiana la promozione de territorio passa attraverso Google: da oggi il parco di Santa Maria di Sibiola sarà visitabile anche via web con street view. Una panoramica a 360° di uno dei luoghi più belli del territorio ora si può ammirare anche grazie alla tecnologia che permette di percorrere, virtualmente, tutte le strade principali del globo. Una novità comunicata dal Comune che pubblica immagine e link del sito: una modalità che potrà essere sfruttata anche come attrattiva per i turisti in cerca di nuovi luoghi da visitare. “Ringraziamo il fotografo e artista Mark Dajethy e gli organizzatori del Hippie Music Day-Associazione Il Giardino degli Orbs per questo bellissimo regalo. Ancora una occasione per promuovere il territorio sfruttando al meglio le potenzialità della tecnologia” ha espresso il Comune.