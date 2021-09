Puigdemont, torna in libertà ma deve restare in Sardegna

Nessuna misura cautelare da applicare, ma neanche la revoca del provvedimento di arresto che mantiene tutta la sua validità in attesa che, in un secondo momento, venga esaminata la questione della richiesta di estradizione in Spagna. In Corte d’Appello a Sassari è emersa la volontà di rimettere in libertà nelle prossime ore l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont arrestato ieri al suo arrivo nell’aeroporto di Alghero.