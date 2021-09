Monserrato, messa in sicurezza del riu Saliu e riu Mortu: ok al progetto definitivo

Si sa che con la stagione autunnale arriva il maltempo con fenomeni negli ultimi anni di forte intensità. Il comune di Monserrato corre ai ripari: è stato approvato dalla giunta Locci il progetto definitivo per gli interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua riu Mortu e riu Saliu. Gli interventi riguarderanno la rimozione del materiale abbandonato, lo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e di tutto ciò che possa intralciare il normale decorso dell’acqua.

“Negli ultimi anni nel periodo che va da settembre a novembre si assiste sempre più a fenomeni atmosferici estremi caratterizzati da eventi con strettissimi tempi di preavviso e notevole intensità, che hanno particolare rilevanza sull’assetto idrogeologico – spiegano gli amministratori -. Per questi motivi è necessario intervenire con urgenza alla pulizia dei due alvei in modo da non ostacolare in caso di alluvione il normale deflusso delle acque”.

L’importo per far fronte ai lavori è di circa 105 mila euro.