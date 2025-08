Tragedia familiare a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Un uomo di 70 anni ha provato ad uccidere la moglie 60enne con una mazzuola da carpentiere e poi ha messo in scena una rapina. L’uomo ha avvisato le forze dell’ordine raccontando di una rapina durata circa 12ore. Ma le indagini hanno presto smentito la versione fornita dal 70enne, che dopo un lungo interrogatorio ha confessato i fatti. Stando a quanto ricostruito, a seguito di una lite per futili motivi, l’uomo avrebbe colpito la moglie alla testa: la donna si trova ora ricoverata in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.

Il 70enne è ora indagato per tentato omicidio ed è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.