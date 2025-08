Ore 9 del mattino, la città è già sveglia e i primi turisti iniziano a camminare per le strade del centro: prima un caffè o una pasta da consumare nei tanti locali che accolgono i clienti con profumo di espresso e dolci, poi una passeggiata tra i negozi in cerca di un souvenir da portare a casa come omaggio di una vacanza trascorsa nella città del sole. Ma quel ricordo abbandonato in mezzo alla strada anziché in una toilette fa storcere il naso e rabbrividire chi, notandola, ha immortalato il corpo del reato: “Incivili che sporcano e deturpano la città, eppure basterebbe così poco per evitare queste situazioni così sgradevoli”.