Il caso: una residente ha segnalato di non aver ricevuto una buona accoglienza da un’operatore del parcheggio che avrebbe invitato al pagamento della tariffa intera anziché scontata per i residenti. https://www.castedduonline.it/teulada-le-proteste-dei-residenti-accoglienza-da-dimenticare-a-is-arenas-biancas-e-nelle-altre-nostre-splendide-spiagge/?swcfpc=1&fbclid=IwQ0xDSwMAXBVjbGNrAwBakGV4dG4DYWVtAjExAAEeonZhjTzjz74hB2am-7JEWCrvb92CcoOMAADP2f_zd-R9rq7xE_t9iJk0QSg_aem_2Iudd5MT1fjB-MQeh-_hfQ

Ciò che colpisce di più il sindaco e l’amministrazione in carica “è vedere una lavoratrice stagionale messa sotto i riflettori in modo ingiusto, solo per aver fatto il proprio lavoro. Chi lavora con impegno e rispetto non dovrebbe finire al centro di polemiche pubbliche senza nemmeno avere la possibilità di spiegarsi. Come amministrazione, tuteliamo chi opera nei servizi pubblici locali, soprattutto quando viene accusato senza prove”.

“Ricordiamo che la gestione delle spiagge è affidata, tramite gara pubblica, a una cooperativa che garantisce ogni giorno servizi essenziali e posti di lavoro. Se ci sono problemi, siamo pronti a verificarli. Ma costruire narrazioni forzate per screditare il lavoro altrui non aiuta nessuno, tanto meno la nostra comunità.

Ci chiediamo se davvero, in piena stagione estiva, sia utile lanciare attacchi personali mascherati da critiche civiche. Se l’intento era colpire l’amministrazione, si è scelto un metodo sbagliato: prendersela con chi lavora sul campo.

Purtroppo, non è la prima volta che vediamo usare i mezzi di informazione per alimentare polemiche invece che cercare soluzioni. I cittadini meritano chiarezza, non campagne di delegittimazione.

L’accoglienza turistica si costruisce ascoltando, dialogando e rispettando chi lavora ogni giorno per offrire un servizio dignitoso. Da parte nostra, continueremo a vigilare sulla qualità dei servizi, a proteggere i lavoratori e a difendere la dignità della nostra comunità.

E siamo sempre disponibili al confronto con chi vuole davvero migliorare le cose”.