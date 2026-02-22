Grandiosa domenica di fine Carnevale in Sardegna: a Marrubiu il grande show dei cagliaritani di Sa Ratantira.Migliaia di visitatori a Marrubiiu per il crepuscolo del Carnevale sardo. Nel VIDEO bellissimo di Davide Loi il rullo dei tamburi e gli slogan dell’allegria in una bella giornata di sole. La magia del Carnevale non finisce mai, oggi al Villaggio Pescatori di Giorgiop anche il rogo di Re Cancioffali. Per una Quaresima che quest’anno inizia forse troppo presto, e una festa durata poco in tutti i paesi che mettono in mostra le meravigliose maschere sarde. Dai Bundhos ai Mamuthones, passando per le altre che si sono esibite persino nello stadio del Cagliari prima della sfida col Lecce. Appuntamento al prossimo anno dunque, ma intanto c’è ancora qualche ora per festeggiare. A Marrubiu tutti i colori della Sardegna e i gioielli dell’Oristanese.