Protesta per la sanità, partita e chiusura di via Porcell, a Cagliari la tempesta perfetta manda il traffico in tilt

File interminabili di auto e attese assurde in una mattinata e primo pomeriggio da dimenticare

di Sara Panarelli
7 Marzo 2026
Via Roma bloccata, via Porcell chiusa e la partita del Cagliari, purtroppo finita male per i rossoblù: una tempesta perfetta che, ancora una volta, ha mandato in tilt il traffico a Cagliari, per la disperazione degli automobilisti. Muoversi in città è diventato davvero complicato: stamattina lunghe file di auto hanno intasato diverse zone dei quartieri più centrali, ma non solo: via bacaredda era come sempre più spesso accade satura di auto, via Roma sbarrata al traffico per la manifestazione sulla sanità che ha costretto chi era in auto a lunghi e complicati giri. In più, la partita del Cagliari alla Unipol Domus che, iniziata alle 15, ha iniziato a richiamare i tifosi già dalla tarda mattinata. Una situazione sempre più complicata, con tanti cantieri ancora aperti, sempre meno parcheggi e una viabilità fortemente compromessa dalla totale mancanza di soluzioni alternative.

