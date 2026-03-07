Cagliari, interrogazione del consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura: “Via Porcell chiusa e Castello paralizzato dalle transenne”

Il consigliere comunale Roberto Mura ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Massimo Zedda e alla Giunta per chiedere interventi immediati dopo la chiusura di Via Porcell, che sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità del centro cittadino e in particolare nel quartiere Castello.

Il cedimento del muro e la chiusura della strada

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, il 6 marzo 2026 un nuovo cedimento del muro di cinta dell’Università degli Studi di Cagliari ha imposto la chiusura totale della strada, uno degli snodi principali per il traffico tra la zona ospedaliera e il centro della città.

Per Mura non si tratta di un episodio isolato ma dell’ennesimo segnale di una fragilità strutturale conosciuta da oltre dieci anni e mai risolta in modo definitivo.

“Castello soffocato dalla urbanistica delle transenne”

Nel documento il consigliere denuncia una situazione più ampia che riguarda l’intero centro storico. In particolare il quartiere Castello, uno dei più rappresentativi della città, sarebbe ormai segnato da una diffusione “incontrollata” di transenne, barriere e restringimenti della carreggiata.

Una situazione che Mura definisce “urbanistica della transenna”, con strutture temporanee presenti da mesi o addirittura anni per segnalare cornicioni pericolanti, cedimenti o cantieri mai conclusi.

Secondo il consigliere, oltre a penalizzare i residenti, questa situazione comprometterebbe il decoro urbano e l’accessibilità turistica del quartiere.

Traffico congestionato verso l’ospedale

La chiusura di Via Porcell starebbe inoltre creando un vero e proprio “effetto imbuto” nel traffico cittadino. Le principali criticità si registrano lungo Viale Buoncammino e Via Fiume, con rallentamenti che riguardano anche i mezzi diretti all’ospedale San Giovanni di Dio.

Le domande rivolte al sindaco

Con l’interrogazione il consigliere Mura chiede all’amministrazione comunale chiarimenti su diversi punti. In primo luogo vuole conoscere i tempi certi per la messa in sicurezza e la riapertura di Via Porcell, per evitare che diventi un nuovo “cantiere fantasma”.

Il consigliere chiede inoltre quali interlocuzioni siano state avviate con l’Università di Cagliari per risolvere la situazione e se esista un piano organico per rimuovere i numerosi transennamenti presenti nel quartiere Castello.

Un ulteriore punto riguarda la riorganizzazione della viabilità nell’area Castello–Stampace–zona ospedaliera, con l’obiettivo di ridurre i disagi ai residenti. Infine, Mura domanda se sia previsto un monitoraggio straordinario sui muri di contenimento e sugli edifici storici della zona.

“Serve manutenzione preventiva, non emergenze continue”

Nell’atto depositato in Consiglio comunale, il consigliere sottolinea la necessità di passare da una gestione emergenziale basata su chiusure e transenne a una manutenzione strutturale e preventiva del patrimonio urbano.

Secondo Mura, solo un piano di interventi programmati potrà evitare che episodi come quello di Via Porcell continuino a ripetersi e che una parte fondamentale del centro storico di Cagliari resti intrappolata tra cantieri, restringimenti e strade chiuse.