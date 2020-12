Pressing dei “rigoristi” su una stretta da Natale al 6 gennaio

Il presidente del Consiglio Conte è stato impegnato nella liberazione dei pescatori italiani ma comunque non si è ancora deciso se scegliere la strada della zona rossa nei giorni festivi e prefestivi fino al 3 gennaio oppure se applicare un’unica misura dal 24 al 6: il governo prende tempo, è toccato al ministro Boccia comunicare alle regioni (non era presente in video collegamento Speranza, ma il vice viceministro Sileri) che la scelta (la prima opzione al momento appare la più probabile) verrà comunicata domani.

E quindi solo nelle prossime ore si saprà se ci sarà un ‘lockdown’ a singhiozzo o una zona rossa generalizzata. Continua a leggere su Agi.it