Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione del Rally Città di Cagliari e del Rally Storico in programma sabato 13 e domenica 14 Dicembre. Il Presidente dell’Automobile Club Cagliari, Antonello Fiori e i Responsabili della società sportiva New Turbomark Rally Team, Peppe Zagami e il presidente Claudio Zagami, hanno illustrato il programma della gara, valida per il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport (moderno e storico).

Presenti alla conferenza stampa la vicesindaca del Comune di Cagliari Maria Cristina Mancini, che si è complimentata, tra l’altro, per la presentazione della gara, esprimendo altresì un ringraziamento per i vari organismi che hanno finanziato l’evento, sottolineando il fatto che la gara rappresenti una importante vetrina per la città di Cagliari.

E’ intervenuto inoltre il capo di gabinetto dell’assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, Andrea Dettori, che durante il suo discorso ha evidenziato la collaborazione che la Regione Sardegna ha posto in essere sin da subito con l’ACI, una collaborazione positiva, non solo per il 1° Rally di Cagliari, ma per tutti gli eventi attualmente in essere, quelli già svolti e quelli che si svolgeranno in Sardegna.

L’assessore allo sviluppo economico e settori produttivi del Comune di Cagliari, Carlo Serra, ha espresso, tra l’altro, il suo ringraziamento nei confronti dell’amministrazione comunale per la portata dell’evento che avrà delle ricadute economiche importanti sulle attività produttive e ricettive del territorio.

E’ stata la volta poi del presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, che si è complimentato, tra l’altro, con il presidente Antonello Fiori per la realizzazione di un evento straordinario rappresentato dal Rally di Cagliari, in un momento importante per lo sport, iniziato con la presenza della Nazionale di pallavolo, proseguito con il rally e l’arrivo della Fiamma Olimpica, che regalerà momenti di pathos sportivo eccezionale.

E’ intervenuto ancora l’assessore allo Sport, tempo libero e impiantistica sportiva del Comune di Cagliari, Giuseppe Macciotta, che ha sottolineato l’importanza per la città di Cagliari, nell’ospitare un evento di questa portata, in un contesto come quello attuale caratterizzato da eventi sportivi rilevanti come la mezza maratona, il volley e la vela, che consentono di sponsorizzare la città in un periodo di minor clamore turistico.

E’ stato effettuato inoltre un collegamento telefonico con Alessandro Cadei, il pilota apripista, che ha espresso il suo ringraziamento sottolineando come la Sardegna sia una parte fondamentale della sua vita, avendo la madre sarda ed esprimendo la sua felicità nel portare la sua testimonianza per dimostrare alle persone che è possibile realizzare qualsiasi cosa, anche affrontando una disabilità come la sua, che è abbastanza grave.

Il Direttore di Gara, Alessandro Battaglia, ha sottolineato inoltre anche la fattiva collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Nel suo personale intervento, il presidente dell’Automobile Club di Cagliari, Antonello Fiori, ha posto l’accento, tra l’altro, sulla scelta dello svolgimento del Rally in un periodo destagionalizzato, sul coinvolgimento inoltre dei Comuni dell’area metropolitana di Cagliari e dei territori limitrofi, sul fatto che l’impatto nei confronti della città sarà minimo, grazie alla localizzazione del percorso su strade provinciali già praticate ed alla contingentazione dell’affluenza per quanto riguarda la prova da effettuarsi nel Viale Europa.

Ha espresso inoltre grande soddisfazione per l’elevato livello qualitativo delle autovetture iscritte, con la presenza di numerose Rally 5 e Rally 4, per la presenza di piloti giovanissimi che correranno insieme ai piloti più grandi nella stessa classe, degli studenti di Ingegneria Meccanica all’assistenza e la collaborazione con la Facoltà di Fisioterapia, che sarà presente con uno stand per valutare l’impatto della gara sui piloti.