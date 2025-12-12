Arrestato un ventenne accusato di essere fuggito dalla comunità di Arzana nel nuorese dove si trovava ai domiciliari per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia avvenuti a Monserrato, nel cagliaritano. Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe scappato sottraendo l’auto della struttura insieme ad altri tre ospiti poi subito rintracciati. Le ricerche sono partite nell’immediatezza dell’evasione. Gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari hanno seguito gli spostamenti del fuggitivo fino a localizzarlo in un’abitazione del capoluogo, dove si nascondeva. Il fermo è scattato nella serata di ieri. Gli elementi raccolti sono stati presentati al giudice per le indagini preliminari che, nell’udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.