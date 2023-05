Prende in pieno un cane con l’auto e lo ammazza: emergenza randagi a Samassi

Vagabondava in mezzo al traffico nella via principale di: un cane di media grandezza è stato investito e ucciso da una macchina che non è riuscita a evitare l’impatto. Tanti i presenti che si sono fermati per aiutare il povero animale per il quale non c’è stato niente da fare, sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Uno dei tratti maggiormente interessati dal traffico locale quello dell’incrocio tra la circonvallazione e il ponte Flumini Mannu che è stato teatro dell’incidente avvenuto questa sera, che ha coinvolto un automobilista e un povero quattro zampe: il conducente del mezzo non ha riportato danni al contrario del cane che purtroppo è morto sul colpo. In quel momento transitavano diverse vetture che sono state prontamente fermate dai conducenti per permettere le operazioni di soccorso e, successivamente, rimozione dell’animale che è stato adagiato sul ciglio della strada e coperto con un lenzuolo.

Tanti, troppi i cani che vagabondano per le vie del paese: nella maggior parte dei casi vengono lasciati liberi per la passeggiata giornaliera, altre volte scappano velocemente dalla custodia dei padroni. In questo caso è andata bene per l’investitore, fatto non scontato, poiché molte volte sono anche drammatiche le conseguenze dell’impatto con un cane. Purtroppo per il bellissimo esemplare dal manto marrone non c’è stato niente da fare.