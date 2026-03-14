Tragedia nella notte a Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. Una giovane coppia di 29 e 24 anni è finita con l’auto in una scarpata, precipitando per circa 200 metri. Stando a quanto ricostruito, la loro vettura ha tamponato un furgoncino, finendo fuori strada. La loro auto è finita in un dirupo fra gli scogli: i corpi- con non poche difficoltà- sono stati recuperati dagli uomini Guardia Costiera di Agropoli con l’aiuto del nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF. Un lavoro lungo e doloroso che purtroppo non ha potuto salvare le due giovani vite: per i due ragazzi era già troppo tardi.

Ferito ma non in modo grave il conducente del furgoncino. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Agropoli per ricostruire con esattezza l’accaduto.