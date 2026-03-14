Sorpreso a rubare all’interno di un’auto in sosta, minaccia e spintona i carabinieri durante il controllo: denunciato un 29enne.

È accaduto nella notte a Cagliari, dove i militari della Sezione Radiomobile del Comando provinciale hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo di 29 anni, di origine algerina, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. A suo carico vengono contestati i reati di furto aggravato, minaccia e violenza a pubblico ufficiale e resistenza.

L’episodio è emerso grazie alla segnalazione di un cittadino al Numero unico di emergenza 112. L’uomo aveva notato un individuo che stava rovistando all’interno di un’autovettura parcheggiata lungo la strada. La pattuglia dei carabinieri, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha raggiunto rapidamente il punto indicato e ha intercettato il sospettato a poca distanza dal veicolo segnalato.

Durante la perquisizione eseguita sul posto, i militari hanno trovato nelle sue tasche un portafoglio che, dopo le verifiche, è risultato essere stato appena sottratto dall’abitacolo dell’auto.

La situazione si è però complicata durante le operazioni di identificazione. Il giovane ha improvvisamente cambiato atteggiamento, iniziando a insultare e minacciare i carabinieri e tentando di sottrarsi al controllo con spintoni e atteggiamenti aggressivi. I militari sono riusciti comunque a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo senza conseguenze.

Il portafoglio è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario, che ha potuto riavere documenti ed effetti personali. Per il 29enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria: dovrà ora rispondere delle accuse formulate nei suoi confronti.