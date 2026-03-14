Controlli a tappeto in un’azienda agricola tra Villacidro e Sardara: il titolare denunciato per una lunga serie di presunte violazioni che spaziano dalla sicurezza sul lavoro alla normativa antincendio, fino ad arrivare ad abusi edilizi e irregolarità nella gestione degli animali. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Villacidro e Sardara insieme a nil, vigili del fuoco, servizio veterinario e polizia locale.

Sul fronte della tutela dei lavoratori, gli ispettori hanno accertato diverse presunte irregolarità. Secondo quanto rilevato, il titolare non avrebbe custodito nella sede operativa il documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge. Inoltre i dipendenti non sarebbero stati sottoposti nei tempi previsti alle visite mediche di sorveglianza sanitaria e non avrebbero ricevuto una formazione adeguata sui rischi connessi alle mansioni svolte.

Critica anche la situazione legata alla prevenzione incendi. I Vigili del Fuoco hanno riscontrato modalità di stoccaggio ritenute pericolose per numerose bombole di GPL. Una circostanza che ha fatto scattare un’ulteriore denuncia penale e ha imposto l’immediato intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area interessata.

Le verifiche si sono poi estese agli aspetti urbanistici e paesaggistici. All’interno dell’area agricola, sottoposta a vincoli stringenti, sarebbero state individuate alcune strutture realizzate – secondo i primi accertamenti – in assenza dei necessari titoli autorizzativi.

Non meno rilevanti le irregolarità riscontrate dal Servizio veterinario della Asl del Medio Campidano. Gli operatori hanno accertato la presenza di ovini privi dei sistemi obbligatori di identificazione, un allevamento di suini mai censito e la mancata comunicazione alle autorità competenti del decesso o della vendita di alcuni equini. Violazioni che hanno comportato pesanti sanzioni amministrative.

Le attività di verifica non sono ancora concluse. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per definire con maggiore precisione l’intero quadro delle presunte irregolarità emerse durante il controllo.