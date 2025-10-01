Tragedia questa mattina nei cieli della zona boschiva del parco nazionale del Circeo. Il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli sono precipitati con il loro T-260B durante un’operazione d’addestramento.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Un dramma inaspettato che ha spezzato la vita di due giovani militari. Mettini a soli 48 anni vantava già una splendida carriera. Originario di Forlì e con una laurea in Scienze Politiche, si era occupato anche di pianificazione finanziaria.

Amante da sempre del volo, amore che lo ha portato a diventare un istruttore di talento, Mettini aveva anche una grande passione per la musica e suonava il basso.

Giovane promessa il suo allievo Nucheli, originario della provincia di Frosinone. La conferma della tragedia è arrivata direttamente ai familiari dalle Autorità dell’Aeronautica.