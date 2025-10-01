Cagliari, cambia il senso di marcia in via Crispi e la situazione del traffico peggiora: “Ennesimo autogol”.I residenti contestano il nuovo senso di percorrenza nel centro storico: auto piazzate dappertutto, code lunghissime, e non bastavano i cantieri aperti e il caos al ponte della Scafa. Una città letteralmente in ostaggio di transenne e paletti, con l’assessorato al Traffico in cerca di cervellotiche soluzioni che poi si rivelano semplici esperimenti. In via Crispi, come si nota dalla foto, la situazione non è sicuramente migliorata.