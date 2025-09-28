Tragedia questa mattina fra Covelo di Terlago e passo San Giacomo, in Trentino. Davide Verones, presidente della sezione di Terlago dell’associazione cacciatori, è morto precipitando per molti metri. Stando a quanto ricostruito, il 37enne si trovava con due amici quando si è allontanato per prendere una preda.

Non avendo poi notizie e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, è scattato l’allarme. Il soccorso alpino di Trento Monte Bondone e di Molveno è intervenuto subito sul posto ma purtroppo per Verones non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati.

La salma è stata già restituita alla famiglia dopo le formalità di rito.