Radia Zampetta Sarda propone l’ adozione di Sissi, 2 mesi di tenerezza.
Sissi è una micro micina salvata dalla strada, vagava disorientata e spaventata alla ricerca di un riparo sicuro o meglio ancora di un’ ancora di salvezza.
Adesso è pronta per l’ adozione, simpatica, dolcissima e giocherellona saprà colmare di amore i vostri cuori, si trova in stallo a Cagliari.
Potete conoscerla senza impegno contattando la redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.