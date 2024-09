Precipita durante una ferrata in montagna, Federica muore a 30 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia ieri pomeriggio durante la ferrata del Monte Forno, a 3200 metri, in Valmalenco (in provincia di Sondrio). Federica Tonoli, giovane dottoressa di 30 anni, è precipitata per circa 200 metri durante un’escursione insieme a 3 amici. L’allarme è scattato intorno alle 14 e i tecnici della Settima Delegazione Valtellina – Valchiavenna, della stazione di Valmalenco del Soccorso sono giunti sul posto in elicottero. Purtroppo però, per Federica non c’era più nulla da fare. Una fine terribile e ingiusta per questa ragazza laureata in Medicina e Chirurgia a Bologna ed impegnata presso la Residenza sanitaria assistenziale ‘Le Querce’ di Cavenago Brianza come medico di struttura.