Tragedia a bordo dell’aereo: hostess di Ita Airways muore sul volo di ritorno a casa

Una tragedia avvenuta ieri davanti ai passeggeri e ai colleghi. Gabriella Cario, 56 anni, hostess di Ita Airways è morta sul volo verso Roma Fiumicino da Reggio Calabria come passeggera per tornare a casa a Sabaudia quando ha iniziato a sentirsi male. Gabriella se ne è andata pochi istanti dopo, senza che fosse possibile fare qualcosa per salvarla. Stando alle prime notizie, la hostess si era già sentita male la sera prima ma non aveva dato alcun peso all’episodio. Gabriella, napoletana ma ormai da tanti anni adottata da Sabaudia, stava appunto ritornando a casa dalla sua famiglia al momento della tragedia. Visto il dramma accaduto, il volo è stato sospeso e poi sostituito con un altro in partenza nella serata di ieri.