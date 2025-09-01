Tragedia a Monte Carpinaccio, sull’Appennino toscano, in provincia di Firenze. Un ragazzo bolognese di 36 anni è morto precipitando con il parapendio. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori del 118, per il giovane era ormai troppo tardi: le lunghe manovre di rianimazione non sono bastate a salvargli la vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barberino del Mugello e del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna.