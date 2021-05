Pranzo di Sardara, svolta in Regione: azzerati tutti gli staff del presidente e degli assessori

Sono stati azzerati, con un emendamento alla legge 107 sui nuovi staff di governatore e assessori regionali, tutti gli uffici di gabinetto attualmente in carica negli uffici della regione in Sardegna. La notizia sull’agenzia La Presse. Il loro incarico cesserà all’entrata in vigore della legge, la cui approvazione è attesa per martedì prossimo. La mossa, secondo esponenti della stessa maggioranza, mira a estromettere i dirigenti regionali e consulenti che hanno partecipato al pranzo di Sardara, in zona arancione, lo scorso 7 aprile. Al momento della ricostituzione, gli uffici di gabinetto saranno formati da 9 invece che da 6 persone, per un totale di 26 persone in più.