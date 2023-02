Povertà a Cagliari dopo la pandemia: disoccupati e persone fragili al lavoro per abbellire la città

Tante le persone in città impoverite e socialmente escluse dopo la pandemia. Accordo tra Comune eCaritas per il progetto “I custodi del bello” che mira a offrire un impiego retribuito alle persone fragili: potranno svolgere diverse attività per il decoro urbano come pulire i parchi e le piazze, cancellare i graffiti o rimuovere le affissioni abusive