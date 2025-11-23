Portoscuso unita per Luca Piras, 34 anni: non è in pericolo di vita. Giungono notizie che fanno ben sperare per il giovane rimasto coinvolto durante la notte nel terribile schianto frontale lungo la ss 130, all’altezza di Iglesias. Viaggiava assieme Efisio Cisci, 51 anni di Nuraxi Figus, quando la loro macchina si è scontrata frontalmente con quella guidata da Marco Contini, 22 anni, di Gonnesa. Un dramma che ha coinvolto famiglie e amici dei due uomini deceduti, le comunità sono in lutto per questa ennesima strage che si è consumata lungo le strade sarde.

Piras è stato trasportato immediatamente al Brotzu, le sue condizioni sono state definite “gravi, ma non è in pericolo di vita”. A sostenere l’uomo, che gestisce un’attività del paese, c’è tutta Portoscuso, che attraverso i social esprime affetto e messaggi di vicinanza.