L’icona trash del web Rosario Muniz è atterrato a Cagliari per una serata al Mood Club (locale LGBTQIA+), durante la quale ha presentato il suo nuovo singolo “Densapop”. Dietro l’ironia che caratterizza il brano, l’artista lancia anche alcuni messaggi sociali, tra cui — citiamo testualmente —: “Stop al bullismo, stop all’omofobia, stop al femminicidio, abbasso le guerre, viva la pace nel mondo”.

L’influencer trash con più di 40 mila followers solo su Instagram è stato intervistato dal content creator sardo Chrisvisione. Divertimento e leggerezza anche nel backstage del locale dove i tanti avventori hanno trascorso una serata piena di risate.